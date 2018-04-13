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Франсиско Варгас досрочно победил Рода Салку
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Франсиско Варгас досрочно победил Рода Салку 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Fantasy Springs Casino, Индио, штат Калифорния, США. В главном событии шоу мексиканский экс-чемпион мира Франсиско Варгас (25-1-2, 18 КО) в рамках второго полулёгкого веса (до 59 кг) победил американского середняка Рода Салку (24-5, 4 КО). Яркий адепт «mexican style» Варгас небезуспешно пытался навязать Салке бой на средней-ближней дистанции. К чести последнего, тот неплохо комбинировал, пытался опережать атаки мексиканца, а в случае опасности — выживал в клинче. Но работа на опережение истощала Салку, и практически в каждом раунде у Варгаса получалось нанести американцу парочку мощных плюх. Самые яркие — левые хуки по корпусу. В концовке 5-го раунда Салка побывал в нокдауне — у Варгаса прошла серия ударов по корпусу, за чем последовал апперкот. Получив в углу команду завершить бой досрочно, мексиканец в 6-м раунде взвинтил плотность боя, но Салка выдержал натиск экс-чемпиона. Правда, по окончанию раунда в углу американца решили, что продолжать поединок бессмысленно.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Варгас-Салка (возможно, появится в скором времени)
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