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Умар Кремлев: «Предложили провести финал Суперсерии в Москве в день бокса»
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Умар Кремлев: «Предложили провести финал Суперсерии в Москве в день бокса» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Глава Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал перенос из Джидды финала WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.
— Да, бой действительно перенесли, — сказал Кремлев. — Мы внесли предложение провести его в Москве на день бокса, 22 июля. Сейчас братья Зауэрланды и руководство суперсерии взяло время на раздумья, когда и где бой проводить. Мы можем только надеяться, что они примут наше предложение.
Когда они вынесут решение — точно не известно, они только вчера вечером бой решили перенести. Так что нам остается ждать. (Михаил ПОТАПОВ)
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