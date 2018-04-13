Умар Кремлев: «Предложили провести финал Суперсерии в Москве в день бокса»

— Да, бой действительно перенесли, — сказал Кремлев. — Мы внесли предложение провести его в Москве на день бокса, 22 июля. Сейчас братья Зауэрланды и руководство суперсерии взяло время на раздумья, когда и где бой проводить. Мы можем только надеяться, что они примут наше предложение.