Тайсон Фьюри: Уайлдера легко побить

«На данный момент он является лучшим боксером в супертяжёлом весе, но он очень уязвим. Его легко побить», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее стало известно, Фьюри намерен вернуться на ринг в июне этого года.