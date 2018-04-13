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Тайсон Фьюри: Уайлдера легко побить
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Тайсон Фьюри: Уайлдера легко побить 

Советский спорт 3 часа назад
«На данный момент он является лучшим боксером в супертяжёлом весе, но он очень уязвим. Его легко побить», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Ранее стало известно, Фьюри намерен вернуться на ринг в июне этого года.
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