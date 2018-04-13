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Поветкин высказался насчёт проведения боя в ММА
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Поветкин высказался насчёт проведения боя в ММА 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боксёр Александр Поветкин поделился своим мнением насчёт проведения боя по правилам смешанных единоборств (MMA).
«Мне не интересна эта история. Хотя мне нравится этот вид спорта, я его где-то практикую, но выступаю в своём виде спорта, куда-то прыгать смысла нет», — цитирует Поветкина РИА Новости.
Он также сказал, что американский боксёр Флойд Мейвезер-младший не перейдёт в ММА даже ради поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин занял третье место в апрельском рейтинге Всемирного боксёрского совета (WBC) в своём дивизионе.
RT на русском: последние новости
Финал Всемирной боксёрской суперсерии Гассиев — Усик состоится летом 2018 года СМИ: Неизвестные обстреляли кортеж боксёра Мэйуэзера Российский боксёр Поветкин поднялся на третье место в апрельском рейтинге WBC
 Ещё 4 источника 
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