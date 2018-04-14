Американский боксер со «стеной Трампа» на шортах был побит мексиканцем

Американский боксер Род Салка, выступающий в суперлегком весе, проиграл в бою против мексиканца Франциско Варгаса, сообщает "Советский спорт"

Примечательно, что на шортах Салки быба изображена кирпичная стена в цветах флага США. Спортсмен таким образом хотел вывести соперника из себя, намекая на слова президента страны Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

"Не большой фанат бокса (признаться, бокс ненавижу), но с удовольствием посмотрел, как этому расисту надрали зад", — написал под видеозаписью боя пользователь @Ajairah1

"Еще один тупорылый поклонник Трампа получил по заднице. Хотелось бы чтобы его мучения продлились еще пару раундов. Как и другие любители Трампа, за свои слова он ответить не смог", — прокомментировал пользователь @Broderick_D22.

Ранее никарагуанский боксер, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) Рикардо Майорга подверг критике президента США Дональда Трампа.