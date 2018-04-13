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Американский боксер в шортах со «стеной Трампа» проиграл мексиканцу
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Американский боксер в шортах со «стеной Трампа» проиграл мексиканцу 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский боксер Род Салка вышел на поединок против мексиканца Франциско Варгаса в шортах с кирпичной стеной в цветах флага США и проиграл. Видеозапись боя разместил в своем Twitter-аккаунте репортер Ring Magazine Райан Сонгалия.
Поединок между боксерами в суперлегком весе прошел 12 апреля в Калифорнии. Как ясно из комментариев под постом журналиста, выбор шорт Салки объяснили попыткой вывести соперника из себя за счет отсылки к словам президента США Дональда Трампа, обещавшего своим гражданам построить стену на границе с Мексикой. На шортах также была надпись — «America 1st».
«Не большой фанат бокса (признаться, бокс ненавижу), но с удовольствием посмотрел, как этому расисту надрали зад», — написал под постом пользователь @Ajairah1
«Еще один тупорылый поклонник Трампа получил по заднице. Хотелось бы чтобы его мучения продлились еще пару раундов. Как и другие любители Трампа, за свои слова он ответить не смог», — прокомментировал пользователь @Broderick_D22.
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