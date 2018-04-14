«Юный падаван» Бивол упражняется с красными булавами — видео

Несмотря на то, что 27-летний чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) пока ещё не знает имени следующего противника, уроженец Киргизии не сачкует и поддерживает себя в форме. «Джедайские тренировки, — прокомментировал видеофрагмент тренировки россиянин. — Как сказал Магистр Йода: „Терпение должен иметь ты, мой юный подаван“». В коротком ролике Бивол бодро размахивает у ринга эластичными палками, однако уровень владения оными выдаёт в нём падавана — в рыцари–джедаи Дмитрий будет произведён, когда завоюет ещё один титул.

Публикация от Dmitriy Bivol (@bivol_d)

13 Апр 2018 в 10:13 PDT Следующий бой Бивол может провести 23 июня в Нью-Йорке (США). Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.