Ещё
«Юный падаван» Бивол упражняется с красными булавами — видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Юный падаван» Бивол упражняется с красными булавами — видео 

Vringe.com 41 минуту назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на то, что 27-летний чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) пока ещё не знает имени следующего противника, уроженец Киргизии не сачкует и поддерживает себя в форме. «Джедайские тренировки, — прокомментировал видеофрагмент тренировки россиянин. — Как сказал Магистр Йода: „Терпение должен иметь ты, мой юный подаван“». В коротком ролике Бивол бодро размахивает у ринга эластичными палками, однако уровень владения оными выдаёт в нём падавана — в рыцари–джедаи Дмитрий будет произведён, когда завоюет ещё один титул.
Публикация от Dmitriy Bivol (@bivol_d)
13 Апр 2018 в 10:13 PDT  Следующий бой Бивол может провести 23 июня в Нью-Йорке (США). Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Эррол Спенс мечтает об абсолютном чемпионстве в двух категориях Бой Усик–Гассиев пройдёт в России, если Саудовская Аравия откажется — Кремлёв Обновился рейтинг WBC: Виктор Постол — первый номер суперлёгкого веса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение