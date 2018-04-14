С. Альварес перенёс операцию на колене

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксёр Сауль Альварес перенёс артроскопическую операцию на правом колене в одной из клиник Гвадалахары. Альварес сообщил, что сможет полностью восстановиться за 3-4 недели.

Спортсмен планировал подвергнуться хирургическому вмешательству после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным , однако в начале апреля отказался от поединка из-за положительной допинг-пробы на кленбутерол и временного отстранения.

Посмотреть фотографию можно на странице Альвареса в сети «Инстаграм».