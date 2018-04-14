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С. Альварес перенёс операцию на колене
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С. Альварес перенёс операцию на колене 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксёр Сауль Альварес перенёс артроскопическую операцию на правом колене в одной из клиник Гвадалахары. Альварес сообщил, что сможет полностью восстановиться за 3-4 недели.
Спортсмен планировал подвергнуться хирургическому вмешательству после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, однако в начале апреля отказался от поединка из-за положительной допинг-пробы на кленбутерол и временного отстранения.
Посмотреть фотографию можно на странице Альвареса в сети «Инстаграм».
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