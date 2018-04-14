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Сауль Альварес попал в хирургию и перенёс операцию
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Сауль Альварес попал в хирургию и перенёс операцию 

Vringe.com 24 минуты назад
Фото: Vringe.com
Вчера в боксёрских СМИ прошёл слух, будто бы средневес Сауль Альварес (49-0-1, 34 КО), который недавно из-за допинг-скандала вынужден был отказаться от долгожданного матча-реванша с Геннадием Головкиным, прошлым утром перенёс в Гвадалахаре (Мексика) артроскопическую операцию на коленном суставе.
В Golden Boy Promotions позднее подтвердили факт хирургического вмешательства, однако не уточнили, на чём именно.
Тем не менее, в компании заявили ESPN Deportes, что «там ничего серьёзного», а сама операция якобы была «чисто косметической».
Эти слова более-менее подтвердил источник BoxingScene, который близок к команде Канело. По его словам, у Сауля уверены, что никаких особенных задержек с выступлениями операция не принесёт, а боксёры выпишут уже сегодня.
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В марте выяснилось, что две допинг-пробы Канело, взятые в феврале, оказались с кленбутеролом. Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Сауля от участия в боях, и теперь она решит дальнейшую спортивную судьбу боксёра на слушаниях 18 апреля. Альваресу грозит до года дисквалификации и крупный штраф.
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