Пять раз нокаутированный Прайс «влюбился в бокс» и хочет евротитул

В конце марта супертяжеловес Дэвид Прайс (22-5, 18 КО) из Англии ожидаемо проиграл нокаутом фавориту Александру Поветкину , что стало уже пятым его досрочным поражением из пяти всего. Вместо того, чтобы от греха подальше завершить карьеру, британец с ещё большим энтузиазмом рвётся назад в ринг.

«Очень-очень жду возвращения! Не могу дождаться уже. Обычно после боя какое-то время я провожу без бокса, но на этот раз хочу вернуться как можно быстрее, без перерыва. Я снова влюбился в бокс», — говорит он.

По словам Дэвида, он якобы доказал, что может состязаться с «элитными бойцами», несмотря на поражение нокаутом.

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«Еще до боя говорил, что продолжу карьеру независимо от результата, — напомнил Прайс. — Так что я сейчас на позитиве и собираюсь завоевать евротитул. Если боец выходит из игры просто потому, что он проиграл нокаутом, то разве это настоящий боец? Попадание в нокаут — часть бокса, это нужно принять».

Поветкин нокаутировал Прайса в 5-м раунде. Репортаж об этом.

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