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Пять раз нокаутированный Прайс «влюбился в бокс» и хочет евротитул
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Пять раз нокаутированный Прайс «влюбился в бокс» и хочет евротитул 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В конце марта супертяжеловес Дэвид Прайс (22-5, 18 КО) из Англии ожидаемо проиграл нокаутом фавориту Александру Поветкину, что стало уже пятым его досрочным поражением из пяти всего. Вместо того, чтобы от греха подальше завершить карьеру, британец с ещё большим энтузиазмом рвётся назад в ринг.
«Очень-очень жду возвращения! Не могу дождаться уже. Обычно после боя какое-то время я провожу без бокса, но на этот раз хочу вернуться как можно быстрее, без перерыва. Я снова влюбился в бокс», — говорит он.
По словам Дэвида, он якобы доказал, что может состязаться с «элитными бойцами», несмотря на поражение нокаутом.
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«Еще до боя говорил, что продолжу карьеру независимо от результата, — напомнил Прайс. — Так что я сейчас на позитиве и собираюсь завоевать евротитул. Если боец выходит из игры просто потому, что он проиграл нокаутом, то разве это настоящий боец? Попадание в нокаут — часть бокса, это нужно принять».
Поветкин нокаутировал Прайса в 5-м раунде. Репортаж об этом.
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