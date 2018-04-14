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Видео боя: Рикардо Майорга — Родольфо Гомес
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Видео боя: Рикардо Майорга — Родольфо Гомес 

Vringe.com 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Рикардо Майоргой и  Родольфо Гомесом, который состоялся 7 апреля 2018 года в Ларедо (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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