Эднер Черри и Джамал Джеймс побеждают в Миннеаполисе

Minneapolis Armory, Миннеаполис, штат Миннесота, США. 35-летний легковес (до 61,2 кг) Эднер Черри (37-7-2, 19 КО) одержал победу единогласным судейским решением над 25-летним Деннисом Галларсой (16-3, 9 КО). Начало боя не предвещало для ветерана ничего хорошего — в 1-м раунде Черри пришлось выживать в клинче, а в концовке раунда для досрочной победы Галларсе банально не хватило времени. Но с каждым последующим раундом бой выравнивался, а с 5-го раунда доминировать принялся Черри. Ветеран визуально легко навязывал более молодому коллеге ближний бой, перерабатывал того и количественно и качественно, что отобразилось на судейских картах: 97:93, 96:94 и 96:94, все в пользу Черри.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Черри-Галларса (возможно, появится в скором времени) Полусредневес (до 66,7 кг) Джамал Джеймс (23-1, 10 КО) одержал не бесспорную победу над соотечественником-слаггером Абелем Рамосом (18-3-2, 13 КО). Обладающий завидным преимуществом в антропометрии Джеймс попытался навязать поединок с дальней дистанции, преимущественно работая джебом. Во 2-м раунде Джеймс зевнул размашистый левый хук, потерял баланс и таки рухнул на канвас ринга, но рефери нокдаун не засчитал, решив, что боксёр банально поскользнулся. Рамос продолжал оказывать давление, но действовал шаблонно, в целом проиграв первую половину боя. После экватора Рамос продолжил давление на оппонента. Джеймс заметно устал, в одну калитку уступил в последнем раунде, но сумел убедить судей в том, что он был немножечко лучше оппонента: 95:95, 96:94 и 96:94.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джеймс-Рамос

(возможно, появится в скором времени)

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