Фредди Роуч — о расставании с Мэнни Пакьяо

Как мы сообщали ранее, распался один из наиболее успешных тандемов в истории бокса — тренер Фредди Роуч больше не будет работать с филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО). К поединку против «обычного» чемпиона WBA в весе до 66,7 кг аргентинца Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО), запланированному на 14 июля в Малайзии, Пакьяо будет готовиться под началом Бубоя Фернандеса.

Роуч не скрывает разочарования произошедшим: «У нас с Мэнни был великолепный забег длиною в 15 лет. Для бокса это редкость. Я ни на что бы это не променял. И сейчас я хочу пожелать Мэнни побед: в ринге и в его политической карьере. Не скрываю, мне больно от того, что он не позвонил сам и не рассказал о принятом решении. Но в любом случае, в моей памяти останется не этот эпизод, а все те победы, которых мы добились работая вместе».

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