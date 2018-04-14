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Маттиссе надеется отправить Пакьяо в нокаут и на пенсию
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Маттиссе надеется отправить Пакьяо в нокаут и на пенсию 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Аргентинский обладатель «обычного» титула чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукас Маттиссе (39-4, 34 КО) не скрывает враждебных намерений по отношению к легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), с который они будут драться 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия). При всём уважении к сопернику, Лукаса заботит только собственное будущее, а Мэнни собирается он отправить в отставку самым пренеприятным образом.
«Знаю, что победа откроет много массивных дверей в будущем, однако сейчас я думаю только о предстоящем поединке и ни о чём другом, — заверил Лукас. — Я либо всё получу, либо всё потеряю, — не больше и не меньше. Я чемпион мира, и он хочет забрать мой титул».
«Примерно представляю, как будет складываться бой, и мне нравится, что он во многом похож на меня. В этом дивизионе мои кулаки ещё разрушительнее, и я не думаю о судейском вердикте. Я думаю только о том, чтобы нокаутировать Пакьяо. Надеюсь, что смогу отправить его на пенсию», — признался Маттиссе.
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