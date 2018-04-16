Что имеет, не храним: Мэнни Пакьяо передумал расставаться с Роучем?

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), который около месяца назад якобы расстался с давним своим тренером Фредди Роучем — тем, который привёл Пакмена на вершину славы, опровергает сообщения прессы, что к бою против Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) его совершенно точно не будет готовить хозяин Wild Card Gym. Будет или нет, ветеран ещё не решил, о чём и сообщил у себя в Instagram.

«Вопреки утверждениям, которые я лично не делал, но которые циркулируют в СМИ, заявляю: я ещё не принял окончательного решения о том, кто будет моим главным тренером под бой 14 июля с Маттиссе», — пишет филиппинец.

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Мэнни добавил, что его советник Майкл Конч «на связи с людьми Фредди».

«Я приму решение на неделе, и когда оно будет принято, Фредди узнает о нём первым, и только потом я сообщу новость прессе», — подчеркнул Пакьяо.

Напомним, Роуч работает с Мэнни с 2001 года.

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