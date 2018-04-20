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Мэнни Пакиао: «Завершу карьеру поединком на Филиппинах»
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Мэнни Пакиао: «Завершу карьеру поединком на Филиппинах» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао рассказал, что возобновит карьеру боем с чемпионом мира по версии WBA Лукасом Матиссе. Поединок пройдет 15 июля в Куала-Лумпуре. Однако, по словам Пакиао, это будет не последний его бой, поскольку карьеру он намерен завершить на родных Филиппинах. — Знаю, что в Малайзии меня будет поддерживать много поклонников с моей родины, но это точно мой не последний бой. Я завершу свою профессиональную боксерскую карьеру поединком на Филиппинах, но до этого момента, думаю, у меня еще несколько боев, — цитирует Boxingscene Пакиао.
Филиппинец начал карьеру в 1995 году. Он стал единственным боксером, который завоевывал чемпионские пояса в восьми весовых категориях. В 2016-м году Пакиао объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько месяцев решил вернуться на ринг. Последний бой провел в 2017-м году против Джеффа Хорна, уступив по очкам. ​
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