Пакиао не принял окончательного решения о сотрудничестве с Фредди Роучем

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао отметил, что еще не принял окончательного решения о прекращении сотрудничества с американским тренером Фредди Роучем.

Ранее появилась информация, что 39-летний филиппинец прекратил сотрудничать с Роучем. Под его руководством боксер выступал с 2001 года. Также отмечалось, что теперь Пакиао будет работать с филиппинцем Бубоем Фернандесом.

Напомним, в июля Пакьяо проведет бой за титул WBA в полусреднем весе против аргентинца Лукаса Матиссе

— Мы с Фредди — как семья, поэтому я еще не принял никакого решения о сотрудничестве с Фредди Роучем, — цитирует Пакиао Reuters . — Однако если я и выберу Фернандеса для подгтовки к бою с Матиссе, то это не значит, что я закрываю дверь перед Фредди.

Мы просто хотим попробовать и понять, как Бубой справится с этим боем, а затем мы вернемся к Фредди.