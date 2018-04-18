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Пакиао не принял окончательного решения о сотрудничестве с Фредди Роучем
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Пакиао не принял окончательного решения о сотрудничестве с Фредди Роучем 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао отметил, что еще не принял окончательного решения о прекращении сотрудничества с американским тренером Фредди Роучем.
Ранее появилась информация, что 39-летний филиппинец прекратил сотрудничать с Роучем. Под его руководством боксер выступал с 2001 года. Также отмечалось, что теперь Пакиао будет работать с филиппинцем Бубоем Фернандесом.
Напомним, в июля Пакьяо проведет бой за титул WBA в полусреднем весе против аргентинца Лукаса Матиссе.
— Мы с Фредди — как семья, поэтому я еще не принял никакого решения о сотрудничестве с Фредди Роучем, — цитирует Пакиао Reuters. — Однако если я и выберу Фернандеса для подгтовки к бою с Матиссе, то это не значит, что я закрываю дверь перед Фредди.
Мы просто хотим попробовать и понять, как Бубой справится с этим боем, а затем мы вернемся к Фредди.
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