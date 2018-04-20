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Пакьяо и Матиссе приняли участие в промомероприятии перед боем
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Пакьяо и Матиссе приняли участие в промомероприятии перед боем 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который ранее подтвердил, что намерен вернуться на ринг в Куала-Лумпуре (Малайзия) боем с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе 15 июля, принял вместе со своим соперником участие в промомероприятиях, посвящённых предстоящему поединку. На встрече с прессой и болельщиками боксёры также представили и непосредственно чемпионский пояс, который и будет стоять на кону в их летнем противостоянии.
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