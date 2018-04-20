Пакьяо и Матиссе приняли участие в промомероприятии перед боем 

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Команда Поветкина может продолжить судиться с Уайлдером

Гассиев: в тренировочный лагерь вновь вернусь в начале мая

Команда Поветкина отсудила у Уайлдера $ 4,3 млн за срыв боя в 2016 году