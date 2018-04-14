Пакьяо расстался с тренировавшим его 15 лет американцем

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филлипинец Мэнни Пакьяо объявил о прекращении сотрудничества с тренером из США Фредди Роучем, сообщает AP.

"Мы с Мэнни отлично работали на протяжении 15 лет — это дольше, чем длится большинство браков, и, безусловно, редкость для бокса.

На боксерском и политическом ринге я желаю Мэнни всего наилучшего. Я бы солгал, если бы не сказал, что мне было больно от того, что он не сообщил мне лично о своем решении.

Впрочем, великолепное время, которым мы наслаждались вместе, намного превосходит все это", — заявил Роуч.

Ранее сообщалось, что Пакьяо проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA в июне.