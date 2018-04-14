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Пакьяо расстался с тренировавшим его 15 лет американцем
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Пакьяо расстался с тренировавшим его 15 лет американцем 

Газета.Ru 58 минут назад
Легендарный боксер, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филлипинец Мэнни Пакьяо объявил о прекращении сотрудничества с тренером из США Фредди Роучем, сообщает AP.
"Мы с Мэнни отлично работали на протяжении 15 лет — это дольше, чем длится большинство браков, и, безусловно, редкость для бокса.
На боксерском и политическом ринге я желаю Мэнни всего наилучшего. Я бы солгал, если бы не сказал, что мне было больно от того, что он не сообщил мне лично о своем решении.
Впрочем, великолепное время, которым мы наслаждались вместе, намного превосходит все это", — заявил Роуч.
Ранее сообщалось, что Пакьяо проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA в июне.
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