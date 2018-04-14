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Мурата перевесил Бландамуру, Хига провалил взвешивание и потерял титул чемпиона
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Мурата перевесил Бландамуру, Хига провалил взвешивание и потерял титул чемпиона 

Чемпионат.com 8 минут назад
Фото: Vringe.com
15 апреля в Йокогаме (Япония) состоится большой вечер бокса, главными событиями которого станут два титульных поединка. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Regular Риота Мурата перед первой защитой титула в карьере показал на весах 72,5 кг, в то время как его соперник в лице Эммануэле Бландамуры потянул на 72,3 кг.
Другой титульный бой будет носить такой статус лишь для одного боксёра. Даиго Хига провалил взвешивание, не уложившись в лимит наилегчайшего веса (до 50,8 кг) и потерял титул чемпиона. Его соперник Кристофер Росалес показал на весах 50,5 кг и сможет побороться за пояс. Что касается Хиги, то в случае его победы титул по версии WBC станет вакантным.
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