Мурата перевесил Бландамуру, Хига провалил взвешивание и потерял титул чемпиона

15 апреля в Йокогаме (Япония) состоится большой вечер бокса, главными событиями которого станут два титульных поединка. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Regular Риота Мурата перед первой защитой титула в карьере показал на весах 72,5 кг, в то время как его соперник в лице Эммануэле Бландамуры потянул на 72,3 кг.

Другой титульный бой будет носить такой статус лишь для одного боксёра. Даиго Хига провалил взвешивание, не уложившись в лимит наилегчайшего веса (до 50,8 кг) и потерял титул чемпиона. Его соперник Кристофер Росалес показал на весах 50,5 кг и сможет побороться за пояс. Что касается Хиги, то в случае его победы титул по версии WBC станет вакантным.