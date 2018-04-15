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Росалес — новый чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBC
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Росалес — новый чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBC 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Vringe.com
Сегодня, 15 апреля в Йокогаме (Япония) состоялся поединок за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBC между Даиго Хигой и Кристофером Росалесом. Титул на кону стоял лишь для никарагуанца, так как Хига провалил взвешивание и лишился звания чемпиона и права сражаться за него.
Поединок прошёл в ярком противостоянии. Во второй половине боя Росалес начал явно доминировать, что вынудило команду Хиги отказаться от продолжения встречи в ходе девятого раунда. Таким образом Росалес стал новым чемпионом мира по версии WBC в категории до 50,8 кг.
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