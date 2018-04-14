Ещё
Дионтэй Уайлдер показался с невестой на музыкальном фестивале: видео и фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дионтэй Уайлдер показался с невестой на музыкальном фестивале: видео и фото 

Vringe.com 12 минут назад
Фото: Vringe.com
Пока в карьере чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) межсезонье и следующий противник ещё не определён, американский нокаутёр развлекается и вообще наслаждается жизнью. Сделав перерыв в череде публикаций в Instagram угроз противникам, селфи и рассказов о «величии», Дионтэй сделал пост с невестой Шантель Свифт — звездой реалити-шоу WAGS Atlanta с жёнами и подругами топ-спортсменов, которая недавно родила ему дочурку Каори. «Отдыхаем в Коачелле», — отметил Уайлдер.
Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)
14 Апр 2018 в 10:48 PDT  Коачелла-фест — трёхдневный музыкальный фестиваль в Индио, штат Калифорния. Один из крупнейших, известных и прибыльных фестов мира. Читайте также: Президент WBC закрыл «дело Уайлдера» после того, как чемпион извинился Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Усик–Гассиев пройдёт в России, если Саудовская Аравия откажется — Кремлёв Фьюри: Легко перебоксирую Джошуа, а затем вырублю его — это мисматч Траут снова претендует на титул: летом встретится с чемпионом WBC е-Чарло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию20
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение