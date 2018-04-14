Дионтэй Уайлдер показался с невестой на музыкальном фестивале: видео и фото

Пока в карьере чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) межсезонье и следующий противник ещё не определён, американский нокаутёр развлекается и вообще наслаждается жизнью. Сделав перерыв в череде публикаций в Instagram угроз противникам, селфи и рассказов о «величии», Дионтэй сделал пост с невестой Шантель Свифт — звездой реалити-шоу WAGS Atlanta с жёнами и подругами топ-спортсменов, которая недавно родила ему дочурку Каори. «Отдыхаем в Коачелле», — отметил Уайлдер.

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

14 Апр 2018 в 10:48 PDT Коачелла-фест — трёхдневный музыкальный фестиваль в Индио, штат Калифорния. Один из крупнейших, известных и прибыльных фестов мира. Читайте также: Президент WBC закрыл «дело Уайлдера» после того, как чемпион извинился Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.