Хан подозревает, что Канело нокаутировал его «под допингом»

21 апреля в Ливерпуле (Англия) экс-чемпион мира в суперлёгком весе британец Амир Хан (31-4, 19 КО) проведёт поединок против канадца Фила Ло Греко — это будет первое выступление Амира с мая 2016 года, когда его жёстко нокаутировал мексиканец Канело Альварес. В связи с последними событиями, а именно положительными допинг-пробами Канело, Хан задался вопросом о «чистоте» мексиканца в их поединке.

«Я не утверждаю, что он сидел на чём-то, когда состоялся наш поединок, но вы сами могли видеть, как много веса он набрал (после взвешивания), — делится Амир мыслями с The Telegraph . — Надеюсь всё же, что он был чист, когда мы дрались. Сам-то он всегда говорил, что был чист, но только одному Богу известно. Но он так быстро стал настолько большим после взвешивания… Я и тогда думал, что там что-то не так. А когда вышел в ринг, лишь убедился, насколько он силён».

Не упустил британец случая высказаться на данную тематику о и себе. Разумеется, в позитивном ключе: « Как там говорится: один раз уличённый в читерстве остаётся читером навсегда. Я вот никогда в жизни не употреблял ничего запретного и никогда не буду этого делать. Хочу побеждать только благодаря своему мастерству. Потому что когда люди нуждаются в таком преимуществе, это нечестно».

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