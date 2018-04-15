Украинцы Радченко и Черкашин следующие поединки проведут в Польше

Хорошо зарекомендовавший себя в феврале 2018-го года в поединке против экс-чемпиона мира Кшиштофа Гловацки (29-1, 18 КО) украинский тяж Сергей Радченко (6-1, 1 КО) следующий поединок также проведёт в Польше.

По сообщению RingPolska, 2 июня в Легьоново (Польша) Радченко проведёт поединок с польским проспектом Михалом Чеслаком (15-0, 10 КО).

А 22-летний украинский средневес (до 72,6 кг) Фёдор Черкашин (8-0, 5 КО) и вовсе продолжит карьеру в Польше. Проспект присоединился к известному тренеру Фёдору Лапину

12 мая в Валче (Польша) Черкашин сразится с польским джорнименом Даниэлем Урбански (21-23-3, 5 КО).

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