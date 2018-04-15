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В Никарагуа призывают больше не пускать в ринг нокаутированного Майоргу
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В Никарагуа призывают больше не пускать в ринг нокаутированного Майоргу 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
В прошлую субботу бывший чемпион двух дивизионов Рикардо Майорга (32-11-1, 26 КО) был нокаутирован в 8-м раунде поединка в штате Техас (США) местным джорнименом Родольфо Гомесом. 45-летний никарагуанец не выглядел даже тенью себя в лучшие времена.
По итогу поединка директор Никарагуанского института спорта Марлон Торрес рекомендовал чиновникам Никарагуанской комиссии по профибоксу (Conibop) рассмотреть дело Майорги, которому уже 45 лет и кто выходит на бои в «никакой» форме, чем подвергает свои здоровье и жизнь серьёзной опасности.
Как пишет notifight.com, Рикардо также боксировал в Техасе без разрешения Conibop, что может вылиться в санкции против него и рекомендации нацкомиссиям других стран не лицензировать Майоргу на бои.
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Напомним, скандальный боец неоднократно «уходил на пенсию», но затем, соблазнившись предлагаемыми гонорарами за бои в разных частях света, снова выходил на ринг.
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