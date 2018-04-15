Сенсация в Йокогаме: Росалес досрочно остановил Хигу

Arena, Йокогама, Япония. Японский нокаутёр Даиго Хига (15-1, 15 КО), потерявший титул WBC в весе до 50,8 кг на взвешивании, досрочно уступил никарагуанскому боксёру Кристоферу Росалесу (27-3, 18 КО).

Хига традиционно искал счастье в атаке. Несмотря на преимущество в антропометрии, Росалес не пытался держать оппонента на дальней дистанции, но очень неплохо выглядел в инфайтинге. Превратив поединок в настоящий слагфест, бойцы поочерёдно обменивались мощными попаданиями, продемонстрировав отличную держалку.

Росалес работал комбинациями, здорово пробивал апперкоты. Во 2-й половине боя Хига заметно сдал — сказалась изнурительная сгонка веса. Никарагуанец выбрасывал и доносил до цели больше ударов, с каждым последующим раундом наращивал преимущество.

В 9-м раунде в углу японского экс-чемпиона приняли решение остановить поединок.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хига-Росалес (возможно, появится в скором времени)

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