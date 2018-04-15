Ещё
Сенсация в Йокогаме: Росалес досрочно остановил Хигу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сенсация в Йокогаме: Росалес досрочно остановил Хигу 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Arena, Йокогама, Япония. Японский нокаутёр Даиго Хига (15-1, 15 КО), потерявший титул WBC в весе до 50,8 кг на взвешивании, досрочно уступил никарагуанскому боксёру Кристоферу Росалесу (27-3, 18 КО).
Хига традиционно искал счастье в атаке. Несмотря на преимущество в антропометрии, Росалес не пытался держать оппонента на дальней дистанции, но очень неплохо выглядел в инфайтинге. Превратив поединок в настоящий слагфест, бойцы поочерёдно обменивались мощными попаданиями, продемонстрировав отличную держалку.
Росалес работал комбинациями, здорово пробивал апперкоты. Во 2-й половине боя Хига заметно сдал — сказалась изнурительная сгонка веса. Никарагуанец выбрасывал и доносил до цели больше ударов, с каждым последующим раундом наращивал преимущество.
В 9-м раунде в углу японского экс-чемпиона приняли решение остановить поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хига-Росалес (возможно, появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Усик–Гассиев пройдёт в России, если Саудовская Аравия откажется — Кремлёв Уоррен сказал, когда Фьюри будет драться с Джошуа Траут снова претендует на титул: летом встретится с чемпионом WBC е-Чарло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла9
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение