Владимир Кличко сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

После возобновления карьеры экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО), всю Британию интересует один вопрос — кто сильнее, Фьюри или действующий чемпион Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

Кому как ни бывшему чемпиону мира Владимиру Кличко знать ответ на этот вопрос, ведь украинец дрался и с одним, и с вторым.

«Без сомнений, Джошуа лучше, — утверждает украинец в интервью The Sunday Times . — Он становится всесторонне развитым бойцом. Он хорош технически, умеет пользоваться преимуществом в антропометрии, весе, массе, ударной мощи. И он — хороший ученик. А Фьюри… Он словно пердёж на ветру. Вроде бы и есть, а вроде и нет».

«В истории бокса было множество парней, похожих на Фьюри. Такие не остаются надолго. Им катастрофически не хватает дисциплины. Мне хочется пожелать Фьюри всего наилучшего, но я вижу, что ему не хватает дисциплины. А дисциплина куда важнее мотивации. Мотивация приходит и уходит, а дисциплина остаётся», — знает наверняка украинец.

«Я, конечно же, никакой не Нострадамус, но исходя из опыта считаю, что Фьюри будет очень непросто вернуться на вершину. Всё по той же причине — ему не хватает дисциплины», — завершил Кличко.

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