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Видео боя: Рёта Мурата — Эмануэле Бландамура
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Видео боя: Рёта Мурата — Эмануэле Бландамура 

Vringe.com 30 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Рёта Мурата и Эмануэле Бландамурой, который состоялся 15 апреля 2018 года в Йокогаме (Япония). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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