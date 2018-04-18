Реванш Головкина и Альвареса может уже не состояться — аналитик

Член Зала славы бокса, многолетний аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн уверен, что реванш Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) может не состояться, если последнего отстранят от выступлений на один год.

Напомним, что Альварес провалил февральские допинг-тесты на запрещённый кленбутерол, и в связи с этим отказался от повторного боя с Головкиным, который был запланирован на 5 мая. Сегодня, 18 апреля, Атлетическая комиссия штата Невада должна вынести вердикт по его делу.

«Всё зависит от продолжительности дисквалификации. Если речь идёт об одном годе, тогда я не удивлюсь, если реванш вообще не состоится. За год многое может произойти, а главное то, что Головкину уже 37 лет», — заявил Бернштейн в интервью On The Ropes Boxing Radio.

«Головкин пока вроде бы не помышляет об отставке, однако, думаю, будет правильно сказать, что его карьера близка к закату. Придёт время, и ты начнёшь сдавать. Сколько ему осталось боксировать? А если они будут ждать, насколько это повредит сделке с точки зрения бизнеса? Я не уверен, что мы увидим реванш в этом году. И не уверен, что мы вообще его увидим», — заключил он.

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