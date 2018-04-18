Ещё
Реванш Головкина и Альвареса может уже не состояться — аналитик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реванш Головкина и Альвареса может уже не состояться — аналитик 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Член Зала славы бокса, многолетний аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн уверен, что реванш Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) может не состояться, если последнего отстранят от выступлений на один год.
Напомним, что Альварес провалил февральские допинг-тесты на запрещённый кленбутерол, и в связи с этим отказался от повторного боя с Головкиным, который был запланирован на 5 мая. Сегодня, 18 апреля, Атлетическая комиссия штата Невада должна вынести вердикт по его делу.
«Всё зависит от продолжительности дисквалификации. Если речь идёт об одном годе, тогда я не удивлюсь, если реванш вообще не состоится. За год многое может произойти, а главное то, что Головкину уже 37 лет», — заявил Бернштейн в интервью On The Ropes Boxing Radio.
«Головкин пока вроде бы не помышляет об отставке, однако, думаю, будет правильно сказать, что его карьера близка к закату. Придёт время, и ты начнёшь сдавать. Сколько ему осталось боксировать? А если они будут ждать, насколько это повредит сделке с точки зрения бизнеса? Я не уверен, что мы увидим реванш в этом году. И не уверен, что мы вообще его увидим», — заключил он.
Читайте также: Шилдс: Просто посмотрите на Канело — увидите, что он на допинге
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Усик: Финал Суперсерии может пройти в России. Но без меня Затаившийся Лебедев о Гассиев–Усик: Никто не будет абсолютом без меня — видео Маттиссе надеется отправить Пакьяо в нокаут и на пенсию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение