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Карл Фрэмптон: Мы с Донэйром в одной лодке — нам нельзя проигрывать в субботу
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Карл Фрэмптон: Мы с Донэйром в одной лодке — нам нельзя проигрывать в субботу 

Vringe.com 32 минуты назад
Фото: Vringe.com
На следующих выходных состоится крайне интригующий и точно нескучный поединок — в Белфасте (Северная Ирландия) на ринге сойдутся местный любимец публики Карл Фрэмптон (24-1, 14 КО) и опасный филиппинский ветеран Нонито Донэйр (38-4, 24 КО). Экс-чемпионы разыграют «временный» титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг), а победитель выйдет на полноценного чемпиона по этой версии Оскара Вальдеса.
«Полагаю, народ говорит, что для меня это бой «пан или пропал» из-за того, на каком этапе находится моя карьера. Нонито, думаю, чувствует себя в той же лодке, — предположил Карл. — Ясное дело, проигрывать плохо на любом этапе карьеры, но проиграть этот бой… Это будет очень нехорошо для потенциальных поединков далее».
«Так что, да, для меня это «make or break», потому что в случае победы я буду боксировать летом на Windsor Park. Это крайне важно. Мне нужна эта победа. Но я также знаю, насколько опасен Донэйр», — сказал североирландец The Telegraph.
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По словам его тренера, Джейми Мура, когда только начали договариваться о поединке, при разговоре с Фрэмптоном «ощущалось, что он нервничает».
«Но это хороший признак. Было бы хуже, если бы он не переживал. Нужно бояться, чтобы выступить как можно лучше. Мы мобилизуем все силы и отменно подготовимся», — сказал коуч в эфире BoxNation.
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