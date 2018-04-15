Что там у Кроуфорда: новости рассказывает сам боксёр

Один из лучших боксёров планеты Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) возобновил лёгкие тренировки после получения в ходе одного из спаррингов сильного ушиба надкостницы и травмы хряща на правой руке. Боец перебрался для первой части лагеря из родной Омахи в Колорадо-Спрингз — город, где помимо мощного бункера Командования воздушно-космической обороны Северной Америки в горе Шайенн расположен также и олимпийский тренировочный центр.

«Уже использую руку, — для чего именно, Теренс в комментарии BoxingScene не уточнил. — А раньше не мог этого делать. Но, правда, я пока не пытаюсь в зале валить этой рукой со всей дури, поскольку всё ещё чувствую, что она ещё не в норме. Работаю в щадящем режиме, торопить события не собираюсь, чтобы не получить рецидив травмы. С полной проверкой руки повременю до середины лагеря».

Кроуфорд должен был дебютировать в полусреднем весе (до 66,7 кг) — сразу в титульном бою против чемпиона WBO Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) — ещё 14 апреля, однако бой был отсрочен до 9 июня в MGM Grand, Лас-Вегас (США).

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Последний бой американца был в августе, когда он нокаутировал Джулиуса Индонго и на несколько дней стал абсолютным чемпионом суперлёгкого веса.

На момент выхода в ринг к Хорну 30-летний уроженец Небраски не будет боксировать уже 10 месяцев. Это самый долгий простой в его карьере.

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