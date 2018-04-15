Ещё
В противниках у Пакьяо не какой-то бомж, он и вломить может — Портер
Далее:
Читайте также:
Ещё

В противниках у Пакьяо не какой-то бомж, он и вломить может — Портер 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
14 июля в далёкой и экзотичной для мира бокса Малайзии состоится поединок филиппинского ветерана Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и аргентинского «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО). Американский экс-чемпион Шон Портер не представляет, как могут развиваться события в этом противостоянии.
«Думаю, в этом бою как раз по-настоящему выяснится, что осталось от Пакьяо. У него в противниках парень, который и держит удар, и сам вломить может; он опытный и не какой-то там бомж», — заявил Портер в эфире Оn The Ropes Boxing Radio.
Читайте также: Маттиссе надеется отправить Пакьяо в нокаут и на пенсию
По мнению капитана Портера, филиппинец «в последние годы идёт под гору», и предстоящий поединок многое расскажет о его нынешней форме.
«Если Мэнни будет доминировать в бою с Маттиссе, это докажет, что он всё ещё «может», что ему есть что предложить боксу. А если противостояние будет конкурентным, то поглядим, что сейчас Мэнни собой представляет. В принципе, я жду бой просто потому, что там будет драться Пакьяо, а мне всегда нравилось смотреть за ним в ринге».
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Усик–Гассиев перенесён Что там у Кроуфорда: новости рассказывает сам боксёр Видео боя: Айдар Шарибаев — Эндрю Кансио, HD 1080
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение