В противниках у Пакьяо не какой-то бомж, он и вломить может — Портер

14 июля в далёкой и экзотичной для мира бокса Малайзии состоится поединок филиппинского ветерана Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и аргентинского «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО). Американский экс-чемпион Шон Портер не представляет, как могут развиваться события в этом противостоянии.

«Думаю, в этом бою как раз по-настоящему выяснится, что осталось от Пакьяо. У него в противниках парень, который и держит удар, и сам вломить может; он опытный и не какой-то там бомж», — заявил Портер в эфире Оn The Ropes Boxing Radio.

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По мнению капитана Портера, филиппинец «в последние годы идёт под гору», и предстоящий поединок многое расскажет о его нынешней форме.

«Если Мэнни будет доминировать в бою с Маттиссе, это докажет, что он всё ещё «может», что ему есть что предложить боксу. А если противостояние будет конкурентным, то поглядим, что сейчас Мэнни собой представляет. В принципе, я жду бой просто потому, что там будет драться Пакьяо, а мне всегда нравилось смотреть за ним в ринге».

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