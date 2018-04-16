Бой Мурата−Бландамура собрал колоссальную телеаудиторию в Японии

Промоутер Боб Арум (Top Rank) не скрывает восторга: поединок его бойца, «обычного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе японца Рёта Мурата (14-1, 11 КО) против итальянского ветерана Эмануэле Бландамуры (27-3, 5 КО) собрал в Японии удивительный телерейтинг — 15 млн телезрителей смотрели поединок в прямом эфире (при пиковой загрузке 17 млн телезрителей).

Напомним, 15 апреля в Йокогаме (Япония) Мурата одержал досрочную победу над Бландамурой техническим нокаутом в 8-м раунде.

Видео боя: Рёта Мурата — Эмануэле Бландамура

Отметим, это — третье поражение Бландамуры. В предыдущих он также проигрывал досрочно в 8-м раунде: в июле 2014-го года уступил британцу Билли Джо Сондерсу (26-0, 12 КО), а в июне 2015-го года не выдержал натиска француза ивуарийского происхождения Мишеля Соро (32-2-1, 21 КО).

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