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Бой Мурата−Бландамура собрал колоссальную телеаудиторию в Японии
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Бой Мурата−Бландамура собрал колоссальную телеаудиторию в Японии 

Vringe.com 28 минут назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Боб Арум (Top Rank) не скрывает восторга: поединок его бойца, «обычного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе японца Рёта Мурата (14-1, 11 КО) против итальянского ветерана Эмануэле Бландамуры (27-3, 5 КО) собрал в Японии удивительный телерейтинг — 15 млн телезрителей смотрели поединок в прямом эфире (при пиковой загрузке 17 млн телезрителей).
Напомним, 15 апреля в Йокогаме (Япония) Мурата одержал досрочную победу над Бландамурой техническим нокаутом в 8-м раунде.
Видео боя: Рёта Мурата — Эмануэле Бландамура
Отметим, это — третье поражение Бландамуры. В предыдущих он также проигрывал досрочно в 8-м раунде: в июле 2014-го года уступил британцу Билли Джо Сондерсу (26-0, 12 КО), а в июне 2015-го года не выдержал натиска француза ивуарийского происхождения Мишеля Соро (32-2-1, 21 КО).
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