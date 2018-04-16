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Мурата–Фалькао, часть вторая? Арум задумал повторение финала Олимпиады в профи
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Мурата–Фалькао, часть вторая? Арум задумал повторение финала Олимпиады в профи 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Впечатлившись популярностью «обычного» чемпиона мира WBA в среднем весе (до 72,6 кг) японца Рёта Мураты (14-1, 11 КО), победный бой которого с претендентом Эмануэле Бландамурой накануне собрал колоссальную телеаудиторию в Японии, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов засыпать подопечного интересными вариантами.
Один из них, как мы уже сообщали, — бой с сильнейшим боксёром дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным. Другой — реванш с бразильцем Эскива Фалькао (20-0, 14 КО), у которого Мурата выиграл олимпийский финал 2012 года в любителях со счётом 14-13.
По словам Арума, такой поединок возможен в августе-сентябре в Лас-Вегасе (США), а президент Top Rank Тодд Дюбёфф уже провёл предварительные переговоры с хозяевами крупнейших арен «Города грехов».
«Мурата против бразильского парня, который также у нас на контракте, — вот тот бой, который все хотят видеть, — сомнительно выдаёт желаемое за действительное Арум, беседуя с корреспондентом BoxingScene. — Он (Фалькао) выиграл серебряную медаль ОИ, где Мурата взял золото. При этом, Мурата превзошёл его всего на одно очко, так что это был бы замечательный матч в профи. Предвижу невероятный интерес к этому бою, особенно в Японии и Бразилии. Тодд (Дюбёф) уже провёл обстоятельные переговоры с MGM о проведении такого поединка».
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