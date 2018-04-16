СМИ: Лебедев вернётся в ринг в андеркарде боя Усик−Гассиев

38-летний российский крузер Денис Лебедев (30-2, 22 КО) вернётся в ринг в андеркарде финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), предполагает RingPolska.

Напомним, в феврале 2018-го года Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) перевела своего малоактивного «суперчемпиона» Лебедева в статус «чемпиона в отпуске». Лебедев не скрывает желания сразиться с победителем Суперсерии — звание абсолютного чемпиона мира разыграют украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (23-0, 19 КО).

Ранее Лебедев заявил, что сперва планирует провести промежуточный поединок. По мнению источника, в случае победы Лебедева, WBA гарантирует ему статус обязательного претендента.

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В последний раз Лебедева видели в ринге в июле 2017-го года — одержана победа единогласным судейским решением над неким безвестным австралийцем Марком Флэнеганом (24-5, 17 КО Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.