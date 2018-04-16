Ещё
СМИ: Лебедев вернётся в ринг в андеркарде боя Усик−Гассиев
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Лебедев вернётся в ринг в андеркарде боя Усик−Гассиев 

Vringe.com 14 минут назад
Фото: Vringe.com
38-летний российский крузер Денис Лебедев (30-2, 22 КО) вернётся в ринг в андеркарде финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), предполагает RingPolska.
Напомним, в феврале 2018-го года Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) перевела своего малоактивного «суперчемпиона» Лебедева в статус «чемпиона в отпуске». Лебедев не скрывает желания сразиться с победителем Суперсерии — звание абсолютного чемпиона мира разыграют украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (23-0, 19 КО).
Ранее Лебедев заявил, что сперва планирует провести промежуточный поединок. По мнению источника, в случае победы Лебедева, WBA гарантирует ему статус обязательного претендента.
Читайте также: Корнилов рассказал, когда победитель Суперсерии должен драться с Лебедевым
В последний раз Лебедева видели в ринге в июле 2017-го года — одержана победа единогласным судейским решением над неким безвестным австралийцем Марком Флэнеганом (24-5, 17 КО  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бой Усик–Гассиев пройдёт в России, если Саудовская Аравия откажется — Кремлёв Владимир Кличко сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри Видео боя: Даиго Хига — Кристофер Росалес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар рассказал о восстановлении после травмы
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Разин оценил игру форвардов «Ак Барса» в плей-офф КХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение