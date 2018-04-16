Срисакет Сор Рунгвисаи едва не лишился титула

Национальный герой Таиланда, чемпион WBC в весе до 52,2 кг Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) едва не лишился титула — боксёр пропустил допинг-тестирование от представителей VADA в рамках программы «Чистый бокс».

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что вопрос с нарушителем решился. Рунгвисаи предстоит выплатить штраф.

По словам чемпиона, он отмечал праздники (предположительно, Тайский новый год (13-15 апреля)), путешествовал и забыл предупредить о своём отсутствии представителей VADA.

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Напомним, в марте 2017-го года Рунгвисаи весьма спорно одолел и отобрал титул у (на тот момент) лидера рейтинга P4P никарагуанца Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО). В сентябре Рунгвисаи и Гонсалес провели реванш — панчер из Таиланда в дебюте поединка нокаутировал экс-чемпиона.

В феврале 2018-го года Рунгвисаи одолел обязательного претендента Хуана Франсиско Эстраду (36-3, 25 КО) из Мексики решением большинства судей.

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