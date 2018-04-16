Серебряный призёр ОИ-2016 Джо Джойс поборется за первый титул 5 мая — СМИ

По информации BoxingScene, соперником Джойса станет представитель Ямайки Ленрой Томас (22-4-1, 10 КО), а на кону будет титул чемпиона Британского Содружества.

В 2018-м году Джойс провёл уже два поединка и оба завершил нокаутами в первом раунде. Его соперник не знает поражений на протяжении четырёх последних выступлений, одержав три победы при одной (технической) ничьей.

Отметим, что соперником Джойса мог стать матёрый соотечественник Дерек Чисора , который намеренно выдвинул невыполнимые условия, чтобы бой не состоялся.

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