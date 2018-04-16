Серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) британский супертяжеловес Джо Джойс (3-0, 3 КО) следующий поединок проведёт 5 мая в рамках вечера бокса в Лондоне (Англия), главным событием которого станет реванш Тони Беллью и Дэвида Хэя.
По информации BoxingScene, соперником Джойса станет представитель Ямайки Ленрой Томас (22-4-1, 10 КО), а на кону будет титул чемпиона Британского Содружества.
В 2018-м году Джойс провёл уже два поединка и оба завершил нокаутами в первом раунде. Его соперник не знает поражений на протяжении четырёх последних выступлений, одержав три победы при одной (технической) ничьей.
Отметим, что соперником Джойса мог стать матёрый соотечественник Дерек Чисора, который намеренно выдвинул невыполнимые условия, чтобы бой не состоялся.
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