Боксер Лебедев поделился мнением о возможном реванше с Гассиевым

Российский боксер Денис Лебедев , выступающий в весовой категории свыше 90,71 кг, поделился мнением о возможном поединке с соотечественником Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен рассказал в общении с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.

"Знаете, честно, я не такой принципиальный человек. Я не против Мурата, я за спорт. Мы четко отработали во время нашего боя. У меня нет к Гассиеву претензий, у него нет ко мне претензий.

К возможному поединку с ним после финала WBSS я испытываю чисто спортивный интерес — особенно после того, как Мурат победил меня раздельным решением в бою за пояс чемпиона мира по версии IBF.

Это всегда интересно. Нужно расставить все точки над «i». Я буду очень рад, если мой бой с Гассиевым состоится. Но нам необходимо сейчас дождаться окончания Всемирной боксерской суперсерии, а дальше уже посмотрим, как выйдет. Мы будем делать все поступательно. Не надо перепрыгивать через ступеньки, а то ведь можно и поскользнуться", — сказал Лебедев.

В поединке за титул Международной боксерской федерации (IBF) Гассиев одержал победу над Лебедевым раздельным решением судей.

Полный текст интервью интервью российского тяжеловеса можно прочитать здесь.