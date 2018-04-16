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Боксер Лебедев поделился мнением о возможном реванше с Гассиевым
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Боксер Лебедев поделился мнением о возможном реванше с Гассиевым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в весовой категории свыше 90,71 кг, поделился мнением о возможном поединке с соотечественником Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен рассказал в общении с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
"Знаете, честно, я не такой принципиальный человек. Я не против Мурата, я за спорт. Мы четко отработали во время нашего боя. У меня нет к Гассиеву претензий, у него нет ко мне претензий.
К возможному поединку с ним после финала WBSS я испытываю чисто спортивный интерес — особенно после того, как Мурат победил меня раздельным решением в бою за пояс чемпиона мира по версии IBF.
Это всегда интересно. Нужно расставить все точки над «i». Я буду очень рад, если мой бой с Гассиевым состоится. Но нам необходимо сейчас дождаться окончания Всемирной боксерской суперсерии, а дальше уже посмотрим, как выйдет. Мы будем делать все поступательно. Не надо перепрыгивать через ступеньки, а то ведь можно и поскользнуться", — сказал Лебедев.
В поединке за титул Международной боксерской федерации (IBF) Гассиев одержал победу над Лебедевым раздельным решением судей.
Полный текст интервью интервью российского тяжеловеса можно прочитать здесь.
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