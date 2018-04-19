Экс-чемпион мира по боксу Сергей Липинец провел мастер-класс в Иванове

Перспективы развития бокса в Ивановской области обсудили заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин и экс-чемпион мира по версии IBF Сергей Липинец 18 апреля. Профессиональный боксер в ходе визита в Иваново посетил спортивные школы региона, провел мастер-класс для воспитанников для ивановских боксеров.

Сергей Зобнин и Сергей Липинец обсудили ряд вопросов, касающихся развития и поддержки профессионального и любительского бокса в Ивановской области. Экс-Чемпион Мира отметил, что в Иванове хорошая школа бокса. «Сегодня мне удалось посетить несколько спортивных школ. Приятно отметить, что жители области разного возраста стремятся заниматься этим видом спорта, здорово, что в бокс приходит много детей. Бокс дисциплинирует и позволяет воспитать в себе характер, а это пригодится им в будущем», — подчеркнул Сергей Липинец.

Сергей Зобнин отметил, что встречи с профессиональными спортсменами мирового уровня важны для спортивной общественности региона. «Такие встречи мотивируют, особенно молодых боксеров. У них есть возможность почерпнуть опыт, тактику подготовки, разные тонкости в боксерском деле», — отметил он.

Добавим, что экс-чемпион Мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF Сергей Липинец провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ региона. Встреча со спортсменом мировой величины Сергеем Липницом завершилась автограф-сессией и ответами на вопросы от юных боксеров.

Для справки:

Сергей Липинец родился в городе Мартук, Казахстан. В детстве переехал в Россию и до перехода в бокс становился чемпионом России и Мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO. В 2014 году Липинец стал профессиональным боксером, провел 14 боев, в 13 одержал победу. До марта 2018 года владел титулом Чемпиона Мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Представляет город Озеры Московской области.