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Ивановскую область посетит экс-чемпион мира по боксу Сергей Липинец
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Ивановскую область посетит экс-чемпион мира по боксу Сергей Липинец 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец проведет мастер-класс и встретится с начинающими боксерами Ивановской области. Мероприятие начнется в 17:00 в спортивном зале «Rocky» (г. Иваново, ул. Смирнова, 46) в среду, 18 апреля.
Для справки:
Сергей «Самурай» Липинец родился в городе Мартук, Казахстан. В детстве переехал в Россию и до перехода в бокс становился чемпионом России и Мира среди профессионалов по версии WAKO PRO. В 2014 году Липинец стал профессиональным боксером, провел 14 боев, в 13 одержал победу. До марта 2018 года владел титулом Чемпиона Мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Представляет город Озеры Московской области.
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