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Кузьмин против Карпенси: уже в эту субботу в Бруклине
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Кузьмин против Карпенси: уже в эту субботу в Бруклине 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Перспективный российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (11-0, 8 КО) выступит в рамках вечера бокса 21 апреля в Бруклине (США), где проведёт поединок против американца Джеремии Карпенси (15-1-1, 6 КО). Об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса», за которую выступает Кузьмин.
Предыдущий бой Кузьмина против опытного американца Амира Мансура, состоявшийся в ноябре прошлого года в Москве, был признан несостоявшимся, после того как Мансур провалил допинг-тест. Изначально же была зафиксирована техническая ничья вследствие столкновения боксёров головами в третьем раунде, после которого Амир не смог продолжить встречу из-за рассечения.
Что до следующего соперника россиянина, то Карпенси до сих пор в лучшем случае бил джорнименов, а единственное поражение в середине 2016 года потерпел от колумбийского проспекта Оскара Риваса — ТКО 3.
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