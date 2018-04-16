Лебедев: «Я не против Гассиева, я за спорт»

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев дал комментарий о возможном бое-реванше с Муратом Гассиевым. Лебедев обязан сразиться с победителем Всемирной суперсерии бокса (WBSS), в финале которой встретятся Гассиев и Александр Усик

"Знаете, честно, я не такой принципиальный человек. Я не против Мурата, я за спорт. Мы четко отработали во время нашего боя. У меня нет к Гассиеву претензий, у него нет ко мне претензий.

К возможному поединку с ним после финала WBSS я испытываю чисто спортивный интерес — особенно после того, как Мурат победил меня раздельным решением в бою за пояс чемпиона мира по версии IBF.

Это всегда интересно. Нужно расставить все точки над «i». Я буду очень рад, если мой бой с Гассиевым состоится. Но нам необходимо сейчас дождаться окончания Всемирной боксерской суперсерии, а дальше уже посмотрим, как выйдет.