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Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел из США домой
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Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел из США домой 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Несколько часов назад организаторы Всемирной боксёрской суперсерии объявили, что украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Александр Усик (14-0, 11 КО) «получил незначительную травму локтя» и якобы потому объединительный поединок против чемпиона IBF/WBA Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) переносится с 11 мая на неопределённый срок.
Пока новая дата неизвестна (один из вариантов — 22 июля), тренер россиянина Абель Санчес отпустил подопечного домой.
«Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолёт домой. Он уже уехал в аэропорт, — сказал коуч BoxingScene. — Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернётся где-то после боя Головкина».
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О том, что 11 мая этого боя не будет, промоутеры Суперсерии сообщали ещё 12 апреля, заявив, что идёт поиск новой даты и арены.
Ранее эта встреча была запланирована на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), однако, как писали СМИ, у функционеров якобы возникли трудности с принимающей стороной. Кроме того, представители РФ неоднократно говорили о желании «перетянуть» бой на свою территорию.
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