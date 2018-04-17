«Жадный» Джарретт Хёрд отказался от чемпионского пояса

Американский здоровяк, чемпион в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) отказался от одного из своих титулов, сообщает talkSPORT.

7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Хёрд в объединительном поединке на тоненького победил кубинца Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО). К имеющемуся титулу по версии IBF Хёрд добавил титулы кубинца — WBA Super и IBO.

Именно от последнего чемпион и решил избавиться. Причина тому — финансовая — Хёрд не желает оплачивать санкционные сборы за малопрестижный титул IBO.

Отметим, ранее по той же причине от титула IBO отказался британский чемпион WBA Super, финалист турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) в весе до 76,2 кг Джордж Гроувз (28-3, 20 КО).

Читайте также: Джарретт Хёрд не даст реванш Эрисланди Лара

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.