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«Жадный» Джарретт Хёрд отказался от чемпионского пояса
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«Жадный» Джарретт Хёрд отказался от чемпионского пояса 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Американский здоровяк, чемпион в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) отказался от одного из своих титулов, сообщает talkSPORT.
7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Хёрд в объединительном поединке на тоненького победил кубинца Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО). К имеющемуся титулу по версии IBF Хёрд добавил титулы кубинца — WBA Super и IBO.
Именно от последнего чемпион и решил избавиться. Причина тому — финансовая — Хёрд не желает оплачивать санкционные сборы за малопрестижный титул IBO.
Отметим, ранее по той же причине от титула IBO отказался британский чемпион WBA Super, финалист турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) в весе до 76,2 кг Джордж Гроувз (28-3, 20 КО).
Читайте также: Джарретт Хёрд не даст реванш Эрисланди Лара
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