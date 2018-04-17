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Эриксон Лубин возвращается в ринг — есть соперник, дата и место проведения боя
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Эриксон Лубин возвращается в ринг — есть соперник, дата и место проведения боя 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
22-летний проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) американец Эриксон Лубин (18-1, 13 КО) проведёт следующий поединок 28 апреля в Эль-Пасо (штат Техас, США).
Соперник Лубина — 24-летний мексиканский боец Оскар Кортес (26-3, 14 КО). Бой Лубин−Кортес пройдёт в андеркарде у полусредневесов (до 66,7 кг) Хосесито Лопеса (35-7, 19 КО) и  Мигеля Круса (17-0, 11 КО). По данным ESPN, поединок Лубин−Кортес не войдёт в телетрансляцию шоу на телеканале FOX.
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Напомним, в октябре 2017-го года Лубин в статусе обязательного претендента подошёл к поединку с чемпионом WBC Жермеллом Чарло (30-0, 15 КО), но уступил тому брутальным нокаутом в стартовом раунде.
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