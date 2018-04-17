Украинский проспект Хегай: США — боксёрская столица мира

Как мы сообщали ранее, одессит Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО), выступающий в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 кг), подписал контракт с промоутером-земляком Дмитрием Салитой (Salita Promotions).

11 мая в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) Хегай дебютирует в США — противостоять бывшему чемпиону Украины, Европы и мира по тайскому боксу предстоит американцу Адаму Лопесу (16-2-2, 8 КО).

В преддверии поединка Хегай пообщался с корреспондентом авторитетного Ring TV.

«Считаю, что США — боксёрская столица мира, — заявил проспект. — Промоутер уже договорился о моём первом выступлении в США. 11 мая мне предстоит драться с очень неплохим соперником. Думаю, у нас получится невероятная драка! Хочу завоевать сердца американских болельщиков бокса. Следите за мной. Обещаю, уже вскоре завоюю титул чемпиона мира».

Как и многие другие, кумиром Хегая является легендарный супертяж Майк Тайсон : «Считаю его лучшим бойцом мира на все времена. Его знают абсолютно все. Даже те, кто никогда не интересовался боксом. Из современников мне нравится Сауль Альварес».

«Всему своё время. Промоутеру лучше знать, сколько мне предстоит провести поединков до того, как сразиться за титул. Я-то точно буду готов. Не важно когда и против кого. Готов драться абсолютно с каждым бойцом дивизиона. У меня взрывной стиль. Люблю драку, обмены ударами. Я — агрессор в ринге. Люблю, чтобы поединки были зрелищными. Пытаюсь сперва сломить сопротивление соперника, а потом нокаутировать его», — заявил Хегай.

Напомним, Хегай запомнился яркой ноябрьской победой над российским проспектом Валерием Третьяковым (11-1, 4 КО).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Третьяков–Хегай

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