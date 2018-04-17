Мейвезер-младший навсегда завязал с боксом

Американский боксёр-профессионал, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший исключил возможность возвращения в бокс. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Мейвезер говорил, что не исключает своего возвращения в спорт.

«Я — Флойд и я делаю то, что захочу. Я могу позволить себе противоречить, я могу менять своё мнение. Я — Мейвезер-младший и я точно знаю, что не вернусь в бокс», — заявил боец.

При этом он заявил, что хотел бы оказаться на ринге MMA с соперником в весовой категории 145 фунтов (полулёгкий вес).

Ранее Мейвезер уже говорил, что его возвращение в спорт возможно только в рамках UFC. Он рассказывал о планах договориться о бое с главой UFC Дэйной Уайтом и снова встретиться с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором , но уже по правилам ММА.

41-летний Мейвезер стал самым высокооплачиваемым боксером в истории, был чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр. За боксерскую карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом).