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Мейвезер-младший навсегда завязал с боксом
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Мейвезер-младший навсегда завязал с боксом 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Американский боксёр-профессионал, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший исключил возможность возвращения в бокс. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее Мейвезер говорил, что не исключает своего возвращения в спорт.
«Я — Флойд и я делаю то, что захочу. Я могу позволить себе противоречить, я могу менять своё мнение. Я — Мейвезер-младший и я точно знаю, что не вернусь в бокс», — заявил боец.
При этом он заявил, что хотел бы оказаться на ринге MMA с соперником в весовой категории 145 фунтов (полулёгкий вес).
Ранее Мейвезер уже говорил, что его возвращение в спорт возможно только в рамках UFC. Он рассказывал о планах договориться о бое с главой UFC Дэйной Уайтом и снова встретиться с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, но уже по правилам ММА.
41-летний Мейвезер стал самым высокооплачиваемым боксером в истории, был чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр. За боксерскую карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом).
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