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Боксер Проводников рассказал о вероятности возвращения на ринг
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Боксер Проводников рассказал о вероятности возвращения на ринг 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Руслан Проводников заявил, что только серьезный вызов может заставить его вернуться на ринг.
"Если честно, то я не скучаю по боксу, однако остаюсь в отличной форме. Мой вес сейчас составляет 66 кг, так что я чувствую себя прекрасно, и меня ничего не беспокоит", — цитирует Проводникова worldboxingnews.
"Чтобы снова выйти на ринг, мне нужен большой вызов. Как я уже говорил, если Тим Брэдли захочет провести реванш — я готов", — сказал спортсмен.
Проводников отметил, что сейчас он сконцентрирован на политической деятельности.
"Сейчас все мое время уходит на политику. Полностью отдаю себя своему народу. Также я провожу время с семьей, ради которой я проводил бои, поэтому могу сказать, что я счастлив", — отметил боксер.
"У меня никогда не было никаких осмотров или консультаций у врачей. С моим здоровьем все в порядке. Смотрю свои прошлые бои и благодарю Бога за свое физическое самочувствие", — сказал Проводников.
"Знаю, что сейчас не так много громких имен, поэтому я считаю, что стану одним из лучших, если решу вернуться в бокс. Прямо сейчас одним из лучших в весовой категории до 63,5 кг является Майки Гарсия. В весе до 66,67 кг — Кроуфорд, Кит Турман и Эррол Спенс. Поединки с этими боксерами я бы воспринял как вызов", — отметил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Проводников и Денис Лебедев подарили берет ВДВ бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону.
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