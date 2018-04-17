Денис Лебедев: «Никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной»

— Я уже говорил — и это не секрет: правила WBA гласят, что никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной, — сказал в интервью ютуб-каналу «Мира бокса» Лебедев. — К сожалению, я не смог принять участия в отборочных боях, но уже говорил о причинах. Сейчас дождемся боя между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, а дальше дело техники и команды — садимся за стол переговоров.

Конечно, мне сейчас будет нелегко. Я немножко набрал лишнего веса — и это мягко говоря. Я не стал слабее — я стал жестче и выносливее. Единственный минус — я немножко замедлился из-за набора массы. Уберем массу — будем быстрее и сильнее. Немножко подождем. Пока что я затаился, если хотите.