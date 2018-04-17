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Денис Лебедев: «Никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной»
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Денис Лебедев: «Никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев готов к бою с победителем финала WBSS. В решающем поединке встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
— Я уже говорил — и это не секрет: правила WBA гласят, что никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной, — сказал в интервью ютуб-каналу «Мира бокса» Лебедев. — К сожалению, я не смог принять участия в отборочных боях, но уже говорил о причинах. Сейчас дождемся боя между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, а дальше дело техники и команды — садимся за стол переговоров.
Конечно, мне сейчас будет нелегко. Я немножко набрал лишнего веса — и это мягко говоря. Я не стал слабее — я стал жестче и выносливее. Единственный минус — я немножко замедлился из-за набора массы. Уберем массу — будем быстрее и сильнее. Немножко подождем. Пока что я затаился, если хотите.
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