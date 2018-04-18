Денис Лебедев: никто не станет абсолютным чемпионом, пока не сразится со мной

Российский тяжеловес Денис Лебедев заявил, что он находится в ожидании боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По его мнению, сразу после боя он готов начать переговоры о бое с чемпионом WBSS.

"Правила Всемирной боксерской организации (WBA) гласят, что никто не станет абсолютным чемпионом мира, пока не подерется со мной, — приводит слова боксера «Спорт-экспресс». — Увы, я не смог принять участие в отборочных встречах, но о причинах этого я уже сообщал. Сейчас я жду боя Гассиев — Усик, а дальше садимся за стол переговоров".

"Да, мне будет нелегко, потому что я, мягко говоря, набрал лишнего веса. При этом я не стал слабее, наоборот, я стал жестче и выносливее. Единственным минусом является то, что я немного замедлился из-за набора массы. Но как только я ее уберу, то стану быстрее и сильнее. Надо подождать, а пока я, если хотите, затаился".

Напомним, что бой между Усиком и Гассиевым изначально должен был состоятся в мае, однако из-за травмы украинца бой перенесен на лето. Предполагается, что он может состоятся в июне-июле. Победитель позже сразится с Лебедевым.